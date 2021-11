COR. SPORT, Vlahovic e i motivi per trascinare l'ACF

Come scrive il Corriere dello Sport, Dusan Vlahovic è programmato per vincere e segnare, il resto non gli interessa. Il mercato, con la possibile asta che potrebbe scatenarsi da qui a breve, quasi non lo tocca. “Il mio futuro? Io voglio solo pensare a lavorare e ad avere fame, di vittorie e gol”. Per questo, già da oggi, alla ripresa del lavoro con il resto della squadra, il gigante dei Balcani sarà concentrato unicamente sulla sfida contro il Milan. È il capocannoniere della sua squadra, con 8 marcature sulle 16 complessive realizzate (dunque il 50%) e non intende accontentarsi. È a pochi centimetri dalle 100 presenze complessive con la maglia della Fiorentina - col Milan sarà la numero 98 - e ad una sola rete dai 40 gol con i viola (39, di cui 35 in A): di motivi per continuare a trascinare la sua squadra, insomma, ne ha più di uno.