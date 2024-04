COR.SPORT, Viola in vendita? A Firenze smentiscono

I rumors secondo cui Commisso avrebbe incaricato una banca d'investimento per una possibile cessione della società - seppur smentiti - potrebbero essere scaturiti dalla recente scomparsa di Joe Barone. D'altra parte l'italoamericano non era soltanto un "semplice" Direttore Generale, piuttosto la longa manus di Commisso in Italia, mentre il Patron viola stava a New York. Difficile ipotizzare che un imprenditore che gestisce ricavi di oltre due miliardi faccia scelte di business dettate dall'emozione, seppur questa sia stata la perdita di un amico fraterno.

Arrivato a Firenze cinque anni fa, Commisso ha finora speso per la Fiorentina una cifra intorno ai 318 milioni di euro, portando avanti una gestione caratterizzata da uno straordinario equilibrio. Nell'ultimo bilancio risultano zero debiti finanziari, mentre sul fronte dei ricavi l'anno scorso il club ha toccato la cifra record di 148 milioni di euro. Se Commisso, tuttavia, decidesse di vendere la squadra, si potrebbe ipotizzare un prezzo che oscillerebbe tra i 450 e i 600 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.