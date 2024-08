COR. SPORT, Viola da stress: si decide tutto giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una Fiorentina da circo e da stress, quella definita dal Corriere dello Sport dopo il pareggio 3-3 con l'Akademia Puskas. Come con il Parma in campionato i viola partono lenti e distratti, poi c'è la reazione ma nel finale anche la beffa. Ventuno tiri (a otto), quindici angoli (a due), eppure la Fiorentina la qualificazione dovrà andare a prendersela in Ungheria, pensando bene a come è venuto fuori questo 3-3 ieri sera e a come non ripetere per lunghi tratti la partita che ha complicato i playoff.

Con l'entrata di Kean e Dodo c'è stata una reazione, magari un po’ confusa e confusionaria, ma Quarta e compagni hanno iniziato a prendere alla gola i magiari che intanto avevano perso la solidità del primo tempo. Alla fine si deciderà giovedì e servirà un’altra Fiorentina.