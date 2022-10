COR.SPORT, Un urlo 203 giorni dopo. E su Italiano...

Anche sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio viene analizzato il successo in extremis della Fiorentina sul campo dello Spezia: se a San Valentino l'eroe della serata era stato Amrabat, stavolta a fare esplodere di gioia Firenze quasi a tempo scaduto ci ha pensato Cabral (due gol e un assist nelle ultime tre di Serie A) che con i titoli di coda ormai in bella visione - e la netta sensazione dell’ennesima prova opaca dei suoi - ha trovato la zampata vincente che ha interrotto la maledizione in trasferta viola: 203 giorni dopo l’ultima volta, Biraghi e compagni sono tornati a esultare lontano dal Franchi anche in campionato. Un’era sportiva fa spazzata via in un batter d’occhio nella prova forse più di sofferenza della squadra di Italiano, che per la seconda volta di fila si è tolto la soddisfazione di battere la sua ex squadra nel proprio stadio, sotto la solita pioggia di fischi. Che tuttavia, complice una lettura tattica vincente nella ripresa, non gli ha impedito anche stavolta di portar via dalla Liguria i tre punti.