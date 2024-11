COR. SPORT, Società pronta ad investire. Intanto Gud...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea il Corriere dello Sport, se la Fiorentina continuerà a sorprendere, la società avrebbe intenzione di rafforzare ulteriormente la squadra durante il mercato, inserendo elementi che possano risultare determinanti per mantenere questi ritmi in campionato. Voci vicine al club lo confermano, ma è importante evidenziare che un “acquisto” la Fiorentina lo avrà già con un mese di anticipo rispetto all’apertura del mercato di gennaio: Albert Gudmundsson.

L’islandese, che finora è stato poco presente a causa di un infortunio, si prepara al rientro. Con lui in campo, come evidenziato dal quotidiano, la squadra di Raffaele Palladino ha guadagnato ben 6 punti grazie ai suoi 3 gol, dimostrandosi una pedina fondamentale per il rendimento viola.