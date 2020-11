COR. SPORT, Ribery, un regalo per mister Prandelli

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery, che ha lavorato per tutta la settimana al centro sportivo con il nuovo tecnico Prandelli per cominciare a capire cosa l'uno può dare all'altro. L'idea è quella di puntare sulla qualità del francese facendolo segnare di più: in particolare l'ex Bayern punta al primo gol al Franchi, visto che finora da quando è in viola ha sempre segnato in trasferta. Il francese inoltre ha postato sui social diverse foto mostrando i suoi allenamenti da casa, dove ha allestito una piccola palestra con cyclette, tappetini e tapis-roulant. Perché i campioni non si stancano mai di migliorare anche a 37 anni.