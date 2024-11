COR. SPORT, La Fiorentina sorride dopo i brividi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Fiorentina doveva cancellare la sua unica sconfitta in Conference e lo ha fatto battendo, non senza fatica, un’altra squadra cipriota, il Pafos, non proprio una squadretta. Tre a due alla fine, ma fino al 95' è stata sofferenza". Si apre così l'articolo, a firma di Alberto Polverosi, con cui Il Corriere dello Sport-Stadio analizza il successo di ieri sera della Fiorentina in Confrerence League. I ciprioti hanno giocato una gara attenta e con le loro buone qualità tecniche, fin dalla prima mezz'ora di gara hanno messo in difficoltà la difesa viola. Solo nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione i gigliati sono riusciti a prendere campo, a mettere sotto il Pafos e a passare in vantaggio con Kouame su assist di Dodo che, anche ieri, ha fornito una super prestazione.

Nell'undici titolare Palladino aveva schierato tre "titolari", Comuzzo, Beltran e Dodo, e due novità, ovvero il ritorno in campo dal primo minuto di Pongracic in difesa e l'esordio da titolare in mediana di Martinez Quarta. Nella ripresa, dopo che il neo entrato Bove ha sbagliato il gol del 3-0, il raddoppio viola era arrivato con un autorete di Goldar, i ciprioti hanno ripreso a spingere riaprendo la gara con Jairo. Nonostante la rete che sembra definitivamente chiudere la gara di Quarta, un erroraccio di Terracciano dà la possibilità al Pafos di crederci fino al triplice fischio. Fiorentina che adesso ha due partite per evitare i ply-off e andare direttamente alla fase ad eliminazione diretta.