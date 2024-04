COR.SPORT, Italiano a caccia del tabù Allianz Stadium

FirenzeViola.it

Tra le pagine del Corriere dello Sport-Stadio ci si sofferma soprattutto sulla sfida tra Italiano e Allegri, con quest’ultimo che rappresenta un vero e proprio tabù per il tecnico della Fiorentina. Delle sette gare in cui i due allenatori si sono trovati contro, cinque volte ad avere l’ultima parola è stato il livornese che a Torino, tra campionato e Coppa Italia, ha fatto tre su tre. L’unica vittoria di Vincenzo Italiano contro la Juve di Max è quel 2-0 del 21 maggio 2021 suggellato da Duncan e Gonzalez che permise alla Fiorentina di tornare in Europa dopo cinque anni.