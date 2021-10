COR. SPORT, Il piano B è che Vlahovic lasci l'agente

Secondo il Corriere dello Sport, a non andar giù, in casa Viola, è stata la gestione della trattativa per il prolungamento di contratto da parte dell’entourage di Dusan Vlahovic, in particolare di Darko Ristic, il procuratore. L’ultima strada, forse l’unica per provare a non dirsi addio nel modo peggiore, è che l’attaccante ventunenne decida di cambiare agente e quindi posizione sul rinnovo. Negli uffici viola non sono arrivati suoi feedback dopo il comunicato della società per annunciare lo stop alla trattativa. C’è chi è fiducioso che la frattura non sia definitiva, mentre la dirigenza continua a portare avanti il casting delle punte per non farsi trovare impreparata. A risolvere la questione, non appena farà rientro in città potrà essere soltanto il calciatore.