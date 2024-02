COR. SPORT, Il mercato e le promesse non mantenute

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella sua edizione odierna, il Corriere Sport - Stadio fa un passo indietro e torna alle occasioni perse sul mercato di gennaio per la Fiorentina. Italiano era stato chiaro, anche ai microfoni, nelle richieste: la realtà ha portato poi Faraoni e Belotti, due "capitani" certo, come ripetuto dalla dirigenza, ma non certo due figure su cui costruire il futuro dei viola. Le richieste del tecnico sono state evase: su tutte quella di un esterno che alla fine non è arrivato e la Fiorentina si trova a soffrire a inizio gennaio anche per una rosa con alcune evidenti lacune.