COR. SPORT, Il Franchi tuona, la società deve investire

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo stadio Artemio Franchi, in particolare la Curva Ferrovia (temporaneamente adibita a Curva Fiesole), non ha risparmiato critiche durante la partita. I tifosi più appassionati, come riporta nelle sue pagine il Corriere dello Sport Stadio, hanno espresso il loro disappunto per la recente cessione di Nicolas Gonzalez alla Juventus, accusando la società di mettere le vendite davanti alla passione dei tifosi. I cori di protesta hanno preso di mira sia la dirigenza che l'argentino, sottolineando la frustrazione per aver ceduto il miglior giocatore alla storica rivale.

Al termine della partita, la Curva ha esortato la società a investire di più per ottenere risultati e ha manifestato la propria insoddisfazione con fischi rivolti alla squadra.