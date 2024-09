COR SPORT, Gud c'è. L'islandese è pronto al debutto

© foto di pietro.lazzerini

"Ha portato energia positiva al gruppo e non vediamo l’ora di vederlo in campo". Ha risposto così Raffaele Palladino ieri ai canali ufficiali del club viola in presentazione della sfida del Franchi contro la Lazio riguardo ad Albert Gudmundsson. Il nuovo numero 10 gigliato sta bene, è pronto e oggi farà il suo esordio con la maglia della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, quella di schierare l'islandese dal primo minuto sarebbe una scelta precisa da parte del tecnico campano per dare una svolta alla stagione.

L'ex Genoa, se come sembra scenderà in campo dal primo minuto, agirà alle spalle di Kean nel 3-5-1-1 varato da Palladino nella trasferta di Bergamo. Considerando che non potrà avere i 90 minuti nelle gambe, Gundmundsson potrebbe rimanere in campo per un’ora entrando nell’undici di partenza e uscendo intorno al sessantesimo, mezz’ora se viceversa il sessantesimo e dintorni diventa il minuto del debutto in maglia viola. L'islandese, che non gioca una gara ufficiale dal 24 maggio scorso, ha voglia di essere protagonista in magli viola, per mettersi alle spalle l'infortunio e il processo in corso in Islanda.