COR.SPORT, Gollini e la fine del dilemma tra i pali

Anche sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla con molti dettagli della trattativa (ormai in chiusura) tra Atalanta e Fiorentina per il passaggio in viola di Pierluigi Gollini in prestito: un blitz che potrebbe permettere ai toscani di risolvere quello che rischiava di diventare un dilemma con fin troppe incognite: se infatti la fiducia verso Terracciano in questi mesi non era mai venuta meno (la società aveva valutato persino di riconfermarlo come numero 1) era stato proprio il tecnico in passato a fare richiesta di poter disporre di un nuovo estremo difensore abile con i piedi. Un desiderio che, in un primo momento, aveva portato la Fiorentina a valutare l’identikit di Milinkovic del Torino, idea però naufragata in seguito ad alcune tensioni con i granata su altre piste di mercato. Gollini è atteso presto a Firenze per far parte del gruppo che dal 10 luglio sarà in ritiro a Moena (Dragowski infatti non sarà convocato ed è sempre più vicino alla cessione in Spagna).