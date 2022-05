COR. SPORT, Con l'Europa, 15-20 mln per il mercato

Il Corriere dello Sport scrive che l’Europa potrebbe alla Fiorentina i soldi e quella giusta dose di appeal negli ultimi anni smarrita. Nelle casse dei viola arriverebbe un tesoretto che oscilla in teoria tra i 15 e i 20 milioni (in base alla competizione) che potrebbe cambiare anche gli scenari di crescita della Fiorentina sul fronte mercato. Tra i giocatori oggi più richiesti ci sono Milenkovic, Igor e Maleh ed è chiaro che la prospettiva di giocare in Europa faciliterebbe la permanenza dei tre, sui quali tuttavia la società ha intenzione di affrontare il capitolo rinnovo (specie con i due centrali) nelle prossime settimane. Ma anche in entrata le idee cambierebbero, in particolare per ciò che riguarda l'innesto di una prima punta d'esperienza da affiancare a Cabral.