COR.SPORT, Comuzzo verso il rientro dal primo minuto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta il Corriere dello Sport, Raffaele Palladino punta a recuperare tutti coloro che hanno saltato la trasferta di Marassi per gli acciacchi fisici da smaltire. Comuzzo potrebbe stringere i denti e dovrebbe rientrare in difesa in coppia con Ranieri, con Martinez Quarta che si accomoderebbe in panchina. Sulle fasce nessun dubbio per Dodo e Gosens. A centrocampo Cataldi sta tentando di recuperare per far parte della gara, quasi sicuramente partirà Adli.

Sulla trequarti a destra quasi certo l'impiego di Colpani, al centro ci sarà Beltran e a sinistra l'instancabile Bove. In attacco scalpita Kean che sta facendo di tutto per recuperare la sua condizione e partire titolare nella gara di domani.