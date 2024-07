COR.SPORT, Comuzzo-Lucchesi pronti a mettersi in gioco

FirenzeViola.it

Tre centrali difensivi non bastano per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che adotterà il modulo 3-4-3. Attualmente, il reparto è coperto da Milenkovic (contratto fino al 2027), Quarta (rinnovato fino al 2028) e Ranieri (fino al 2026), ma servono altri due rinforzi. Uno di questi potrebbe arrivare dal vivaio: Pietro Comuzzo, 19 anni, e Lorenzo Lucchesi, 21 anni, saranno valutati durante il ritiro.

Il primo, come ricorda il Corriere dello Sport, ha fatto il suo debutto in Serie A lo scorso ottobre contro il Napoli, mentre Lucchesi ha giocato 27 partite in prestito alla Ternana in Serie B. Molto dipenderà da Palladino che osserverà attentamente i due giovani durante il ritiro e le amichevoli internazionali per decidere se ricorrere ulteriormente al mercato ad agosto o puntare sui giovani viola.