COR.SPORT, Cambio di modulo porterebbe a Berardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità del mercato della Fiorentina resta trovare un centrocampista e un centrale di difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non tramonta però l'ipotesi legata a Domenico Berardi.

Questo perché i viola nei giorni scorsi avevano fatto un tentativo dal Napoli per Ngonge e anche per le parole di Raffaele Palladino nella conferenza stampa di presentazione, dove il nuovo tecnico dei viola non ha escluso un ritorno al 4-2-3-1. Un modulo che valorizzerebbe l'esterno del Sassuolo a destra, e con Colpani al centro e Gudmundsson a sinistra la qualità in quel reparto sarebbe assicurata.