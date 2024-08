COR. SPORT, Amrabat-Fenerbahce c'è l'accordo: il punto

FirenzeViola.it

In procinto di giocare l'ennesima partita da titolare (la terza su quattro in stagione), ma allo stesso tempo sempre più lontano dalla Fiorentina: è il paradosso di Sofyan Amrabat, convocato per la partita di stasera contro la Puskas Akademia nonostante le voci che si rincorrono su una sua cessione. Voci che non si placano nemmeno ora: il Corriere dello Sport riporta come di fatto il marocchino abbia trovato l'accordo col Fenerbahce di Mourinho, che gli ha offerto 4 milioni a stagione. Il quotidiano scrive poi della proposta ai viola: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

I viola, legittimati da un accordo con il centrocampista fino al 2026, continuano a giocare al rialzo esigendone 2-3 in più. Anche solo per non allontanarsi troppo dai 20 milioni di euro chiesti un anno fa al Manchester United per il diritto di riscatto del marocchino. La sensazione è che l'affare possa andare in porto, ma occhio pure all'Atletico Madrid.