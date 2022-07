COR SPOR., Milenkovic: rinnovo o possibili sostituti

Molto se non quasi tutto del restante mercato, per il reparto di difesa, dipende da Nikola Milenkovic. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, la situazione legata al serbo verrà risolta entro il prossimo fine settimana, possibilmente prima della partenza per la Spagna in vista dell’amichevole con il Betis Siviglia. Se il serbo non dovesse partire è pronto un rinnovo triennale da 3 milioni l’anno, ma se dovesse essere ceduto, la Fiorentina ha già pronti i nomi del possibile sostituto: da Kumbulla a Schuurs, passando per Faes del Reims e fino ad Andrea Cistana del Brescia.