COR.FIO., Vittoria di squadra. Una Viola finalmente ordinata

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Una vittoria di squadra. In una serata emozionante, piena di colpi di scena, di grandi giocate e rigori parati. Se quella contro il Milan segnerà la svolta per la stagione della Fiorentina, lo diranno le partite dopo la sosta". Inizia così il commento del Corriere Fiorentino, a firma di Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del quotidiano a proposito del successo dei viola contro il Milan [...] "Non è solo per il risultato, ma per il modo con cui i viola sono stati in campo. Finalmente ordinati e con un'idea precisa di gioco e soprattutto finalmente diretti in campo da un regista, come Adli, che ha regalato velocità e verticalità alla proposta offensiva dei viola.

[...] Se è vero che la vittoria di ieri è stata della squadra, non possiamo non citare la prova di De Gea. I rigori parati e almeno tre interventi decisivi hanno entusiasmato il Franchi per una serata che resterà nella storia dei portieri viola. Dai tempi di Frey non si vedeva un portiere con tale carisma, esperienza e talento. [...] La sua storia a Firenze ha il sapore della bella favola sportiva e non può che regalare ulteriore entusiasmo al gruppo di Palladino. Ora la sosta che a differenza di quella di settembre stavolta è meno apprezzata perché a Firenze serve cavalcare il momento. Di sicuro per Palladino i tre punti e la prestazione della squadra sono una vera e propria boccata d'ossigeno che gli consentirà di lavorare con più serenità".