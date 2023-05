COR. FIO, Tifosi e squadra: un patto per Praga

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"Sembrava davvero poter essere una notte magica, quella di questa finale di Coppa Italia- scrive il Corriere Fiorentino, che dedica ovviamente ampio spazio alla dolorosa sconfitta in finale di Coppa Italia della Fiorentina. Il quotidiano parla di un "Olimpico stregato" per il popolo viola, che era arrivato in massa carico di sogni per la partita di ieri sera.

Nonostante un finale amaro, della serata di Roma rimarrà l'applauso commovente di tutta la curva Viola ai tifosi, un'istantanea che sa di patto in vista dei prossimi impegni: all'orizzonte c'è soprattutto Praga, con un'altra finale, contro il West Ham stavolta. "Restare senza Europa dopo un finale così- conclude il Corriere- sarebbe davvero una beffa insopportabile".