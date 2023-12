COR.FIO., Sottil e gli altri esterni: adesso fuori i gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Spazio al capitolo Gonzalez questa mattina anche sulle colonne de Il Corriere Fiorentino. Come scrive il giornale, il problema è che non ci sono certezze. Da parte del club infatti non sono arrivate comunicazioni, anche perché per far sì che gli esami strumentali diano responsi precisi bisogna aspettare che l’edema (altro segnale che porta pensare che comunque una lesione ci sia) sia completamente riassorbito.

Non resta che incrociare le dita. Vale per i tifosi, così come per Italiano, che giovedì ha dato un ultimatum a Ikoné, Brekalo e, forse in misura minore a Kouame. Nelle prossime tre partite, nelle quali sicuramente i viola dovranno fare a meno dell’argentino (a rischio per lui c’è anche la Supercoppa di metà gennaio), quei tre dovranno convincere il mister a puntare ancora su di loro, così come Sottil avrà il compito di dare continuità alle sue prestazioni. Altrimenti, a gennaio, i cambiamento potrebbero essere anche più del previsto.