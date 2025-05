Da Genova escludono un ritorno di Gud. Il Secolo XIX: "Ingaggio fuori budget"

vedi letture

Il Secolo XIX fa un quadro della situazione di Albert Gudmundsson che, in vista di un'estate di possibili cambiamenti, non è sicuro di rimanere: l’attaccante ha dichiarato di voler restare ma che non dipende solo da lui. L’islandese ha deluso per via di una scarsa incisività rispetto al periodo al Genoa, inoltre pesano le vicende processuali. Il suo ingaggio da 2 milioni netti è fuori dai parametri del Genoa, che sta cercando di mantenere un equilibrio di bilancio: difficile quindi pensare a un suo ritorno in Liguria.