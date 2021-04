COR. FIO., Si salvi chi può, scontri diretti decisivi

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino sottolinea come l'ultimo turno di campionato abbia cambiato le carte in tavola per quel che riguarda le candidate attuali alla retrocessione. Il Cagliari fa sentire il proprio fiato sul collo delle concorrenti, tuttavia le quattro sconfitte consecutive dei rossoblù hanno creato un cuscinetto ancora stabile, anche se per la Fiorentina si è già ridotto di 5 punti. La squadra di Iachini cerca di mettersi in fuga assieme a Genoa e Spezia: gli scontri diretti con Bologna e Cagliari saranno decisivi. A rischiare maggiormente, adesso, sono Benevento e Torino.