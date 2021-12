COR. FIO., Scamacca-Berardi: i numeri dei due obiettivi

Come scrive il Corriere Fiorentino, quella di domani sarà soprattutto la sfida di Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Quest’ultimo, da tempo in lizza come eventuale sostituto del serbo (erano già stati offerti 25 milioni in estate al Sassuolo), ha giocato 17 partite, per un totale di 740’, segnando 5 reti: una ogni 148’. Non solo, però. Un altro che, contro la Fiorentina, avrà motivazioni extra è Domenico Berardi. Sedotto e abbandonato in estate e, adesso, di nuovo al centro di mille voci. Mimmo ha giocato 13 volte contro i viola, colpendoli in ben 8 occasioni. Soltanto a Milan (10) e Lazio (9) ha fatto più male. Insomma domani a pranzo si annunciano piatti speciali.