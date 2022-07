COR. FIO., Quarta, Amrabat & co in cerca di riscatto

Il Corriere Fiorentino stamani scrive che sotto lo sguardo attento di mister Italiano, anche a Moena c’è chi conta di prendersi qualche rivincita. Profili scivolati nelle gerarchie di formazione per qualche errore o per exploit inaspettati di compagni di squadra, come nel caso di Quarta finito alle spalle di Igor e Milenkovic, ma anche tasselli fondamentali chiamati a confermare un finale di stagione così positivo da meritarsi la riconferma come capitato ad Amrabat. Il caso di Quarta è emblematico: con Milenkovic in bilico l’argentino è la risorsa difensiva più importante da rilanciare. Mentre Amrabat, che si è comunque messo in mostra in ritiro, dovrà confermare la sua evoluzione. Anche Cabral sta rispondendo presente, così come Venuti si è detto stimolato dall’arrivo di Dodo.