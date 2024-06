COR. FIO., Palladino e il gruppo: valore fondamentale

Il Corriere Fiorentino si concentra su Raffaele Palladino, che ieri si è presentato in conferenza stampa. Chi lo conosce assicura che abbia dentro una determinazione feroce. Una fame (quasi) insaziabile che si traduce in un approccio maniacale al mestiere e nell’assoluta convinzione di poter raggiungere i propri obiettivi. E pazienza se tutto questo non porta con sé chissà quale sparata o dichiarazione ad effetto. Raffaele Palladino è fatto così. Per lui conta la sostanza e ieri, presentandosi ai suoi nuovi tifosi, si è capito benissimo che tipo di Fiorentina abbia in mente.

Chi lo ha visto lavorare a Monza (e l’approccio non è cambiato nel passaggio dalla Primavera alla Prima Squadra) assicura che quello del confronto con il gruppo («è l’unico leader che serve») sia un valore fondamentale per lui. Nessun integralismo, ma «solo» la voglia di costruire un’identità precisa che tra l’altro non sembra diversa da quella lasciata in eredità da Vincenzo Italiano.