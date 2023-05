COR. FIO, Odissea Coppa Italia per i tifosi viola

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino si proietta alla finale di Coppa Italia del 24 maggio tra Fiorentina e Inter, riportando nell'edizione odierna i disagi nell'organizzazione della trasferta. Carenza di pullman e treni charter stanno creando non poche difficoltà ai gruppi di tifosi viola che cercano da giorni di programmare il viaggio nella capitale. Ecco alcune dichiarazioni di Filippo Pucci, presidente del Centro di coordinamento dei Viola Club, riportare dal Corriere:

"Se davvero arrivassimo a 23 mila tifosi, e sarebbe un successo, è già tanto se troveremo posti in autobus per 4 mila. Significa che 19 mila dovrebbero andare per conto loro. Sarebbe una follia, per i parcheggi e per il viaggio considerando che è un giorno infrasettimanale e la presenza dei tir".

Pochi mezzi per raggiungere Roma: il Corriere sottolinea quanto fatto da molti anche sui social, ovvero il paradosso di una Coppa sponsorizzata Frecciarossa che non ha a disposizione treni per i tifosi e riporta successivamente la rabbia dei tifosi per i disagi.