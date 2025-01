COR.FIO., Non sarà esodo ma a Monza il tifo viola ci sarà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Accvc, Atf e l'associazione Solo Viola, le tre principali associazioni di tifosi della Fiorentina, erano intervenute per fare ricorso dopo che la prefettura di Monza e Brianza aveva deciso di vietare la vendita dei biglietti per la sfida di lunedì ai residenti nella provincia di Firenze. Ebbene, il tifo viola ha vinto il ricorso. Come sottolinea Il Corriere Fiorentino, però, non c'è da aspettarsi un grande esodo per la trasferta contro gli ultimi in classifica, sia per l'orario serale sia perché si tratta di un giorno lavorativo.