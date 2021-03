COR.FIO., Nessun viola va agli Europei: l'Italia taglia

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino questa mattina si parla della concreta possibilità che al prossimo europeo estivo non ci sia la presenza di nessun giocatore di proprietà della Fiorentina. Come spiega il quotidiano, sembra passata una vita da quando i giocatori viola affollavano gli aeroporti per raggiungere le Nazionali. Amichevoli, qualificazioni, grandi competizioni mondiali. In questa pausa sono andati via in cinque, le rappresentative sudamericane hanno rimandato gli impegni. Ma l’aspetto ancor più eclatante è un altro: al prossimo Europeo itinerante non parteciperanno giocatori viola. Il c.t. Roberto Mancini ha preso le sue decisioni, la lista definitiva è già quasi delineata. Restano alcuni dubbi, ma per Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli sarà difficile entrare nell’elenco. Non ci sarà la Serbia di Milenkovic e Vlahovic, eliminata dalla Scozia ai gironi. Resta da capire cosa succederà con Dragowski. Lo scorso ottobre ha disputato la prima gara con la Polonia, poi a gennaio è diventato c.t. Sousa che lo conosce dai tempi di Firenze ma non lo ha convocato. È lui l’ultima speranza viola per gli Europei considerando che Kokorin da tempo è fuori dal giro della Nazionale russa.