COR.FIO., Kean: entusiasmo e voglia di guardare avanti

Come scritto dal Corriere Fiorentino, nella giornata di ieri Moise Kean si è presentato in conferenza stampa al Viola Park, con entusiasmo, desiderio e, più di ogni altra cosa, voglia di guardare avanti, per mettersi il proprio passato alle spalle. Parole convinte le sue, per un progetto sposato anche grazie al tecnico Raffaele Palladino, che tanto lo avrebbe voluto già a Monza e che potrà finalmente allenare a Firenze: "Palladino mi ha parlato, il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo. A Monza ha fatto più che bene, gioca molto con gli attaccanti. Era proprio ciò che cercavo, una squadra offensiva in grado di giocare con le punte".

Quello di ieri, scrive il quotidiano, è sembrato un Kean che è andato diritto al punto, senza fare troppi proclami e promesse, anche perché egli stesso è consapevole di quanto si stia giocando: "Ogni brutto momento è un insegnamento. C’è da lavorare ogni giorno per essere sempre al top della condizione". Anche se, come spesso accade in calciatori di grande personalità come lui, guai a parlare di pressione: "Tutto ciò mi dà solo stimoli. So che la storia dice che la Fiorentina ha avuto solo grandi attaccanti".