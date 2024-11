COR. FIO, Jolly giocato, col Pafos conta solo vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere Fiorentino si parla anche della Conference League e del match che domani sera metterà la Fiorentina difronte al Pafos. Con il nuovo format che concede pochi passi falsi e i viola che hanno già perso contro l'Apoel Nicosia, la squadra di Palladino è chiamata a non sprecare punti imprescindibili per finire tra le prime otto ed evitare due gare in più. Uno spauracchio, per chi, come i viola, chiuderà il 2024 con già con 27 partite sulle gambe.

Utili per la classifica, si legge sul quotidiano, saranno anche differenza reti, reti totali, reti fuori casa, vittorie totali, vittorie fuori casa, non a caso la Fiorentina al momento è ottava grazie al maggior numero di reti segnate (7) rispetto a Pafos e Olimpia Lubiana, e può contare anche su una miglior differenza reti rispetto a Lugano, Hearts, Gent e Vikingur.