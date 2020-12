COR. FIO., Impeccabile Milenkovic, l'opposto di Chiesa

Il Correre Fiorentino premette che, per età, Nikola Milenkovic avrebbe tutto il diritto di prendersi qualche sbandata. E invece no, mai una parola fuori posto, mai un allenamento "alla meno". Pensare che lui, di questa squadra, avrebbe potuto non farne parte visto che in estate ha deciso di non rinnovare il contratto per la voglia di giocare la Champions, cosa che almeno nel breve periodo a Firenze non è possibile. Lo voleva il Milan di Stefano Pioli, il quale lo fece esordire il 22 dicembre 2017 a Cagliari. Da allora, con prestazioni sempre d'alto livello e un atteggiamento impeccabile, è divenuto leader dello spogliatoio. L'esatto contrario, ad esempio, di Federico Chiesa, che da quando ha deciso di andarsene non ha fatto niente per nascondere il proprio fastidio. Oltre ad essere il più utilizzato finora, con 900' giocati, Milenkovic ha già segnato 2 gol, che contando i 5 dello scorso anno ne fanno uno dei difensori più prolifici in A: solo Kolarov, con 8 centri, ha marcato di più. Ma calciando rigori e punizioni.