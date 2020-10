COR. FIO., Cutrone e la sfiducia per la... clausola?

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, sottolinea come Beppe Iachini per la casella del centravanti titolare accanto a Franck Ribery abbia sempre optato per Christian Kouamé, nel ballottaggio con Dusan Vlahovic. Al cospetto della Sampdoria hanno giocato entrambi, mentre in vista dello Spezia potrebbe spuntarla quello che il quotidiano definisce "terzo incomodo" e cioè Patrick Cutrone. Anche se in realtà i suoi precedenti non fanno ben sperare: mai titolare e appena 41 minuti in stagione. Quando chiamato in causa, lo scorso campionato, il classe '98 ha però dimostrato di saper rispondere presente con un gol ogni 188 minuti. Si ipotizza che tra i fattori della sua sfiducia possa incidere non poco la famosa clausola che al raggiungimento delle 26 partite da titolare fa scattare l’obbligo di riscatto per 18 milioni di euro...