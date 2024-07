COR.FIO., Casadei gradisce i viola. Richiesta di 10-12 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore dall'Inghilterra è rimbalzata la notizia che voleva la Fiorentina sulle tracce di Cesare Casadei, classe 2003 ex Inter. Escluso dal Chelsea per la prossima tournée negli Usa, non vede l’ora di tornare in Italia e Firenze - scrive oggi il Corriere Fiorentino - sarebbe una piazza molto gradita. Casadei è un’idea nata qualche settimana fa, ma che si potrebbe presto riaccendere, la richiesta dei Blues è tra i 10 e i 12 milioni. Non tantissimi per un ragazzo del 2003 sul quale tutti son pronti a scommettere.

Palladino intanto aspetta, e continua a lavorare sul campo in quel di Preston, il dialogo con la società è costante e da parte dei dirigenti le rassicurazioni sono continue. Gli acquisti arriveranno insomma, e la pazienza del mister potrebbe essere ripagata dal fatto che i profili individuati siano a lui graditi.