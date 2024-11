COR.FIO., Biraghi ancora out col Pafos. Gud verso l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Corriere Fiorentino, nella sua versione odierna, pone la lente d'ingrandimento sulla condizione fisica di Albert Gudmundsson, in gruppo al Viola Park da quasi una settimana. L’obiettivo di Palladino però è averlo a disposizione e in panchina domenica con l’Inter e per questo, a meno di sorprese, domani l’islandese non sarà tra i convocati. Lo stesso discorso - aggiunge il quotidiano - vale per Cristiano Biraghi, alle prese con un problema al polpaccio: il capitano dovrebbe essere ancora out nella gara di domani contro il Pafos.