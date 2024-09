COR.FIO., Atalanta-Fiorentina e gli intrecci di mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Avevano chiuso la Serie A il 2 giugno scorso, in un'appendice piuttosto inutile (per gli obiettivi di entrambi) del campionato vinta per 2-3 dai viola. Domenica, Atalanta e Fiorentina si ritroveranno di nuovo al Gewiss Stadium. In mezzo un'estate in cui i due club, la cui rivalità è salita a volte oltre i livelli di guardia in questo ultimo quinquennio, si sono sfidati spesso sul mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino: da Zaniolo a Brescianini, da Retegui a quel Musso (poi finito in Spagna all’Atletico Madrid) che la Fiorentina aveva messo nel mirino prima di puntare con decisione su De Gea. Vicende che hanno visto i bergamaschi avere la meglio su tutti i fronti seppure, almeno nel caso di Zaniolo, ancora non siano arrivate le risposte attese.

La Fiorentina dal canto suo, pur essendo parsa un cantiere aperto nelle prime uscite stagionali, si presenterà a Bergamo forte di un ex come Gosens che ha già lasciato il segno, firmando all’esordio il gol decisivo per l’ultimo pari viola, quello contro il Monza prima della sosta. E dire che al ritorno del tedesco avevano pensato anche i dirigenti di Percassi, salvo poi lasciar strada libera alla Fiorentina nel trovare l’accordo con l’Union Berlino per un prestito e successivo riscatto. Insomma, scrive il quotidiano locale, in campo non mancheranno gli intrecci dopo un’estate di trattative portate avanti in parallelo, tanto più alla luce del duello tra le punte, Kean e Retegui, che si prolungherà dopo esser stati entrambi in Nazionale per la Nations League.