COR.FIO., A rapporto: Rocco incoraggia la squadra

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione su quello che è stato il primo giorno di "libertà" di Rocco Commisso, una volta terminata la quarantena nel suo albergo. Come riporta il quotidiano, a due giorni dall’esordio in campionato, Commisso ha dato la precedenza alla squadra e di prima mattina era già ai campini. In compagnia della sua famiglia ha radunato dirigenti, staff e giocatori per un saluto generale, partendo da quell’Amrabat fortemente voluto. L’invito è stato quello di ripartire dal finale positivo della scorsa stagione, poi dopo i complimenti alla Primavera per la vittoria in Coppa Italia il pranzo insieme a Iachini e nel pomeriggio la riunione con i dirigenti. Scontato che uno dei primi punti affrontati sia stato il futuro di Chiesa, salutato con un lungo abbraccio da Commisso qualche ora prima. Un gesto per molti aspetti simile a quello avvenuto negli Stati Uniti oltre un anno fa, con la differenza che ai tempi c’era un’idea di accordo con la Juventus mentre ad oggi non sono arrivate offerte.