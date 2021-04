HELLAS VERONA, Il pericolo è la vendetta di Juric

Il Verona è lontano da ambizioni e pericoli nella sua zona-comfort (41 punti), non è esattamente lanciato perché ha perso quattro delle ultime cinque partite e si sa che Juric a fine stagione cambierà aria. Possibile per questi motivi che la Fiorentina domani sera trovi un avversario motivato il giusto? In teoria sì, in pratica chi conosce Juric sa che la scorsa estate il suo nome era stato accostato alla Fiorentina e sa anche che l’obiettivo declinò in modo brusco dopo la conferma a sorpresa di Iachini. Da allora in poi, feeling molto gelato. Motivi personali a parte, Juric ha anche l’esigenza di non sciupare la sua fama di allenatore migliora le individualità e quindi la forza del gruppo che gestisce facendo fruttare gli investimenti finanziari della società. Difficile tenere a freno uno così e mentre a Napoli già si ipotizzano movimentati scambi di opinioni con De Laurentiis, Juric si prepara a incrociare di nuovo la Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.