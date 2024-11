GUDMUNDSSON, I viola non vogliono correre troppi rischi

FirenzeViola.it

La Fiorentina ritrova Albert Gudmundsson, il suo giocatore più talentuoso, in un momento chiave della stagione. Ieri il numero 10 ha preso parte all’allenamento con il gruppo, ma la sua presenza in panchina per la sfida contro il Como dipenderà dalla decisione sui convocati, con il club determinato a non correre rischi. L’islandese, fermo dal 20 ottobre a causa di una lesione muscolare, ha seguito i tempi di recupero previsti (30-40 giorni) e si prepara a rientrare gradualmente in campo, con il pieno consenso dello staff medico, dello staff tecnico e del giocatore stesso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.