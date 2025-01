GUDMUNDSSON, Fa fatica a trovare la propria posizione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esame bocciato per Albert Gudmundsson. Il Corriere Fiorentino dedica un focus alla prestazione del fantasista islandese scomparso nella notte di Monza e sostituito dopo i primi 45 minuti. Secondo il quotidiano, oltre alla forma da ritrovare è apparso anche evidente come l'ex Genoa faccia fatica a trovare la propria posizione in campo alle spalle di Kean nel 4-3-2-1. abbassandosi a cercare palloni a centrocampo con il risultato di trovarsi spesso nell'imbuto. Dal suo rientro dall'infortunio siamo a 314 minuti giocati con una sola rete, nel 7-0 al Lask: troppo poco per chi la scorsa stagione fu in grado di andare ben 16 volte a segno.