GRAZIANI, Scudetto '82? Se ci fosse stato il Var...

Ricorrono i quarant’anni dallo scudetto rubato alla Fiorentina dalla Juventus e, su La Nazione, l'ex attaccante viola Francesco Graziani è tornato a parlarne: “Ce la potevamo giocare e lo spareggio sarebbe stato l’epilogo più giusto, per questo è ancora aperta. Lo dico perché eravamo due squadre forti. Loro avevano qualcosa in più; eppure noi eravamo riusciti a creare qualcosa di unico, quasi magico, grazie anche a De Sisti. Ci divertivamo come pazzi. Se ci fosse stato il Var? Spareggio senza dubbi. E se ci fosse stato a Catanzaro? Avremmo vinto noi. Chiedetelo a Borghi (attaccante del Catanzaro, ndr). Giura che su di lui ci fosse fallo di Brio. Così come era ineccepibile il rigore per la Juve”.