GRAZIANI, Roma, Toro e Viola come tre figli. Belotti...

In un'intervista concessa a Tuttosport, l'ex attaccante Francesco 'Ciccio' Graziani ha espresso tutto il suo affetto per Torino, Roma e Fiorentina, le squadre nelle quali ha giocato: "È come avere tre gigli e sentirsi chiedere a quale vuoi più bene. A Firenze ho passato solo due anni ma lì sono stato anche allenatore. Di Fiorentina e Roma parlo in termini sì affettivi, oltre che professionali, ma per il Toro è diverso. È proprio il Toro, che è diverso. Completamente diverso. Del Toro parlo in termini di appartenenza. Lavorare per il Torino? Anche se mi chiamassero per fare il magazziniere se si ammala. Lo farei gratis". Poi Graziani dice la sua su Belotti: "Io non so se lui voglia provare il brivido di competere per vincere qualcosa ai massimi livelli. Sarebbe legittimo, lo meriterebbe e un Milan questa prospettiva gliela potrebbe garantire. E mi risulta che la stessa Roma abbia fatto su di lui qualche pensierino per il dopo Dzeko. Io vorrei che restasse al Toro per sempre".