Qualche aggiornamento sulle condizioni di Nicolas Gonzalez direttamente dalle colonne del Corriere Fiorentino. L’argentino continua a lavorare in gruppo, sta bene, ma manca di condizione e in casa Fiorentina nessuno ha troppa intenzione di rischiare. Tradotto, per il classe '98 è più facile pensare ad un impiego a gara in corso contro il Milan.