GIOVANI, Cambio di guardia in vista. Adesso...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione dei giovani in casa Fiorentina e di come, presto, potrebbe avvenire un netto cambio di guardia. Non pare un caso che nella stagione in cui verrà inaugurato il Viola Park, la Fiorentina sia riuscita, se pur in poche amichevoli, a mettere in mostra le potenzialità di tanti giovani promettenti che col tempo hanno fatto del sogno di approdare in prima squadra una ragione di vita. Le prime idee del possibile cambio di guardia partirebbero dalla porta. Con Gollini via, l’idea di promuovere come vice-Terracciano Cerofolini e di far salire in prima squadra il baby Tommaso Martinelli, classe 2006, è concreta. Ma i progetti viola legati ai più giovani non sono finiti qui: non è un mistero, infatti, che la società abbia ormai deciso di non rinnovare il contratto a Venuti, per il sostituire il quale potrebbe tornare a Firenze il terzino destro della Reggina Niccolò Pierozzi. Senza dimenticarsi dei tanti classe 2004 che la Fiorentina possiede: da Kayode, Amatucci a Favasuli.