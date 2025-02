Gilardino esalta Gudmundsson: "Con me una crescita continua. Prima non giocava mai"

All'interno di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante viola ed ex allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato anche di Albert Gudmundsson e di come sia migliorato il rendimento dell'islandese in questi anni in Italia: "Con me in panchina c’è stata la valorizzazione di giocatori importanti come Dragusin, Martinez, Retegui e Gudmundsson che sono stati venduti. Su chi ho influito maggiormente? Direi Gudmundsson.

Perché quando sono arrivato, non giocava quasi mai. Per lui ho cambiato l’assetto tattico, da “solo esterno” abbiamo lavorato per portarlo dentro il campo e lasciargli libertà assoluta nella tre quarti avversaria, consentendogli una crescita continua".