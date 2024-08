GAZZETTA, Nico ha detto sì alla Juve. La situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport è sicura: Nico Gonzalez ha detto sì alla Juventus che ora vorrebbe chiudere per l'ala argentina della Fiorentina entro l'inizio del campionato. Il dt bianconero Giuntoli vuole Nico entro il 19 agosto e i colloqui degli ultimi giorni sono stati incoraggianti, mentre a Firenze si continua a lavorare per prendere Gudmundsson come sostituto dell'argentino che intanto non è stato convocato per l'amichevole contro il Friburgo.

Nico sarà un’operazione da 30 milioni e le mediazioni sono al lavoro per individuare il migliore degli accordi possibili con la possibilità, sperata soprattutto da parte bianconera, di poter inserire contropartite come McKennie o Kostic. I due club ne discuteranno nei dettagli a inizio settimana, ma i segnali inducono all’ottimismo, conclude in merito la rosea.