GAZZETTA, Mister Italiano già applaude i viola

Parte con una vittoria per 7 -1 la stagione della Fiorentina. La squadra viola ha battuto i dilettanti dell’Ostermunchen con reti di Milenokovic, Bonaventura, Duncan, Ranieri, Saponara e doppietta di Benassi. Il tecnico viola Italiano ha così commentato la prova di Vlahovic: "Dusan ha sbagliato un po’ di gol. Mi auguro che questo succeda di rado. Però se tutti avranno lo spirito e la voglia di lottare di Vlahovic, si potrà fare tanto. Io voglio tre attaccanti pronti a legare il gioco e affamati di reti. Sono contento per questo esordio. Tutti hanno cercato di riproporre in campo quanto provato in allenamento". In mostra Sottil, pericoloso da attaccante esterno; Bonaventura sempre dentro il gioco e nella ripresa Benassi e Saponara che ha avuto elogi sinceri dal tecnico viola: "Ha lavorato con me sei mesi a Spezia quindi è avvantaggiato. Quando è a posto fisicamente, può essere utile alla Fiorentina". Una conferma che Saponara resterà nel gruppo viola. E anche Benassi, autore di una doppietta, ha le carte in regola per conquistare la fiducia del nuovo tecnico.