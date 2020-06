GAZZETTA, Milenkovic in estate sarà uomo mercato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio a Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina. Il suo campionato comincia domani, scrive il quotidiano, perché il quarto d'ora di lunedì equivale per lui a meno di un po' di riscaldamento. Qualche problemino prima del Brescia lo aveva e per questo Iachini l'ha tenuto inizialmente in panchina: esperimento che difficilmente verrà ripetuto. Milenkovic peraltro in estate rischia di diventare uomo mercato, visto che il suo contratto scade nel 2022 ed è quasi impossibile pensare ad una sua permanenza senza prolungamento.

L’interesse delle big italiane come molte squadre della Premier è alto, ma i viola non hanno perso le speranze di trattenerlo. In caso di addio, difficile che la Fiorentina si accontenti di una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, anche se ad ora ogni valutazione è prematura. Una cosa è certa: appena finito il campionato andrà in scena l’incontro decisivo tra la Fiorentina e il suo entourage