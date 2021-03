GAZZETTA, Lo sfogo di Cesare. Il tecnico non ci sta

"Lo sfogo di Cesare", è il titolo de La Gazzetta dello Sport questa mattina. Prandelli non ci sta: le ricostruzioni fallaci e offensive sulle sue dimissioni gli hanno fatto perdere la pazienza. Che Amrabat e Biraghi non fossero in grande sintonia con l'allenatore questo è cosa nota. Basta guardare, del resto, le ultime scelte del tecnico di Orzinuovi. Ma sono storie di pallone. Che capitano in ogni spogliatoio. Qualcuno, senza vergogna, ha spiegato le sue dimissioni, inventandosi anche questioni personali. Due giorni fa la Fiorentina (pure alcuni dirigenti sono stati oggetto di accuse totalmente infondate) ha dato mandato ai suoi legali di contattare la Polizia Postale per dare un nome e un cognome a chi ha inventato di sana pianta alcune ricostruzioni del divorzio tra Prandelli e la Fiorentina.